Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte greifen Mann auf der Seestraße an - Polizei sucht Zeugen (01.01.2026)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben in der Silvesternacht einen Mann auf der Seestraße angegriffen und verletzt. Gegen 00.20 Uhr sprach der 23-Jährige eine Gruppe fremder Männer an, nachdem diese einen Böller in seine Richtung warfen. Daraufhin gingen mehrere Personen aus der Gruppe auf den 23-Jährigen los und schlugen derart auf ihn ein, dass er einen Zahn verlor und vermutlich eine gebrochene Nase davontrug.

Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Angreifer geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

