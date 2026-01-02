POL-KN: (KN-Dingelsdorf) Unbekannte setzten Baustellenmaterial mittels Böller in Brand - Polizei sucht Zeugen (01.01.2026)
KN-Dingelsdorf (ots)
Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro ist bei einem Brand am Mittwochabend an der Oberdorfstraße entstanden. Gegen 18 Uhr setzten Unbekannte - vermutlich mittels Böller - an einem Feldweg am Ortsrand liegendes Baustellenmaterial in Brand.
Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.
