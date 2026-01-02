PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dingelsdorf) Unbekannte setzten Baustellenmaterial mittels Böller in Brand - Polizei sucht Zeugen (01.01.2026)

KN-Dingelsdorf (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro ist bei einem Brand am Mittwochabend an der Oberdorfstraße entstanden. Gegen 18 Uhr setzten Unbekannte - vermutlich mittels Böller - an einem Feldweg am Ortsrand liegendes Baustellenmaterial in Brand.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

