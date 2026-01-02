PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte werfen Böller - Balkon gerät in Brand - Polizei bittet um Hinweise (01.01.2026)

Singen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Unbekannte am Neujahrsabend an einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße verursacht. Gegen 21.30 Uhr warf eine Gruppe dunkel gekleideter Jugendlicher im Bereich der Hausnummer 71 mehrere Böller in Gärten und auf Balkone. Dabei fingen ein auf dem Balkon eines Wohnhauses liegender Teppich und eine Liege Feuer. Die mit sieben Fahrzeugen und rund 45 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr löschte den Brand, bevor dieser auf die Wohnung oder weitere Gebäudeteile übergriff.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

