Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Böller unter Motorhaube eines Autos gesteckt - rund 3.000 Euro Schaden (01.01.2026)

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag an einem auf der Harsenstraße geparkten Auto verursacht. Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 3 Uhr steckten die Randalierer vermutlich einen Böller unter die Motorhaube des auf Höhe der Hausnummer 23 abgestellten schwarzen VW Golf. Infolge der Explosion wurde der Wagen im Bereich der Motorhaube, der Frontscheibe und des Armaturenbretts erheblich beschädigt.

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell