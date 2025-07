Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch (2.7.), bei der ein 15-jähriges Mädchen verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 8.30 und 8.40 Uhr wollte eine bislang noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Heinrichstraße fahren. Hierbei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen das Mädchen, das af dem Bürgersteig in Richtung Hochstraße unterwegs war, und verletzte sie an der linken Hand. Der hellblaue Kleinwagen soll zwei weiblichen Personen besetzt gewesen sein und wäre in Richtung Stadtmitte davongefahren. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41210 entgegen.

