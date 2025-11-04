Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Bundespolizei sucht Unbekannte nach gefährlicher Körperverletzung am Hauptbahnhof Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Die Bundespolizei fahndet mit Bildern von den Überwachungskameras nach zwei Tatverdächtigen, die am 21. April 2025 gegen 19:45 Uhr gemeinschaftlich mit zwei weiteren bereits bekannten Männern einen Mann angegriffen haben.

Der Geschädigte wollte die vier Männer lediglich passieren, woraufhin es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. In deren Folge packten die vier Tatverdächtigen den Geschädigten und drückten ihn über die Brüstung an einem Treppenabgang, sodass er kurzzeitig keinen Kontakt zum Boden mehr hatte.

Dabei schlugen die Tatverdächtigen auf den Mann ein, der später über Schmerzen klagte.

Zwei der vier Tatverdächtigen konnten identifiziert werden. Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden unbekannten Männern an.

Die Tat ereignete sich am 21. April 2025 gegen 19:45 Uhr im Gelsenkirchener Hauptbahnhof im Bereich der Rolltreppe zur U-Bahn. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/21-april-2025-koerperverletzung-hauptbahnhof-gelsenkirchen-44-2025

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell