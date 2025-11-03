Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 31-Jähriger mit gefälschtem Führerschein und ohne Versicherungsschutz auf der Autobahn 40 unterwegs

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Sonntagnachmittag, 2. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 31-jährigen Rumänen. Dieser reiste zuvor als Fahrer eines Personenkraftwagens mit französischen Überführungskennzeichen aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Auf Nachfrage der Beamten konnte der Reisende lediglich ein Lichtbild seines Führerscheins auf seinem Smartphone vorzeigen. Durch einen Abgleich der Personalien mit den polizeilichen Datenbeständen sowie die genaue Inaugenscheinnahme des Lichtbildes konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte. Zudem war der rumänische Staatsangehörige nicht im Besitz einer gültigen Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug. Dem Beschuldigten wurde daraufhin der Straftatverdacht der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz eröffnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Auto verkehrssicher abgestellt. Der Mann konnte anschließend seine Reise fortsetzen. Die Weiterfahrt jedoch untersagt.

