Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 65-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen und bestohlen - Polizei sucht Zeugen (01.01.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend an der Theodor-Heuss-Realschule am Zähringerplatz ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr hielt sich ein 65-Jähriger unter dem Vordach der Schule auf, als ihn vier Jugendliche ansprachen und die Herausgabe seines Personalausweises zum Kauf von Zigaretten forderten. Nachdem der 65-Jährige dies verneinte, entfernte sich die Gruppe zunächst, kehrte jedoch kurz darauf zurück und griff ihn mit Pfefferspray an. Während der Mann sich anschließend zu einer öffentlichen Toilette begab um seine Augen zu spülen und vom dortigen Taxistand die Polizei zu rufen, entwendeten die Jugendlichen seinen zurückgelassenen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die vier Jugendlichen geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell