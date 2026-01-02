Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Sachbeschädigung an Spielwarengeschäft - Polizei sucht Zeugen (31.12.2025)

Aldingen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist in der Uhlandstraße eine Glastür an einem Spielwarengeschäft beschädigt worden.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte die Doppelverglasung durch den Wurf von faustgroßen Steinen beschädigten.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr am Mittwoch verdächtige Beobachtungen in der Uhlandstraße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell