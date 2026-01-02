Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen (01.01.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Donnerstagabend ist zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr in der Pfäfflinstraße ein Zigarettenautomat gesprengt und aus seiner Verankerung gerissen worden.

Durch die Explosion wurde der Automat vollständig zerstört. Einzelteile schleuderten teilweise bis zu 25 Meter durch die Luft. Ein Teil der Verkleidung flog in den gegenüberliegenden Holzzaun eines Spielplatzes und beschädigte diesen.

Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Pfäfflinstraße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell