Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) - Brand in freistehender Scheune - Polizei ermittelt (01.01.2026)

Dornhan (ots)

Am Donnerstagabend ist es gegen 18:30 Uhr zu einem Brand in einer freistehenden Scheune in der Straße "Ziegelhütte" gekommen.

Durch den Brand sind glücklicherweise weder Menschen, noch Tiere gefährdet oder verletzt worden.

Der Sachschaden an der Scheune beläuft sich auf etwa 50.000 bis 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die den Brand beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell