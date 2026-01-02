Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Brand im Wintergarten verursacht hohen Schaden (01.01.2026)

Rottweil (ots)

Am Donnerstagabend ist es in einem Reihenhaus in der Plettenbergstraße zu einem Brand im Wintergarten gekommen.

Gegen 23:30 Uhr löste der Brandalarm aus, als das Interior des Wintergartens in Brand geriet. Ein 88-jähriger Bewohner verließ zunächst das Gebäude und konnte den Brand selbstständig löschen. Durch den Brand ist der Wintergarten aufgrund von Ruß- und Hitzeschäden nicht mehr nutzbar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Eine weitere Bewohnerin des Hauses erlitt eine Rauchgasintoxikation und kam gemeinsam mit dem 88-Jährigen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

