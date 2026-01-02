Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Sachbeschädigung an Notdienstkasten - Polizei sucht Zeugen (02.01.2026)

Trossingen (ots)

Am Freitagmittag ist zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr der Notdienstkasten der Apotheke am Rudolf-Maschke-Platz beschädigt worden.

Unbekannte Täter zerstörten das Eingabepad sowie die Sichtscheibe des Notdienstkastens und verursachten einen Schaden im hohen dreistelligen bis vierstelligen Euro Betrag.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07425 33866 beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

