Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen
Lkr. Tuttlingen) - Sachbeschädigung an Notdienstkasten - Polizei sucht Zeugen (02.01.2026)

Trossingen (ots)

Am Freitagmittag ist zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr der Notdienstkasten der Apotheke am Rudolf-Maschke-Platz beschädigt worden.

Unbekannte Täter zerstörten das Eingabepad sowie die Sichtscheibe des Notdienstkastens und verursachten einen Schaden im hohen dreistelligen bis vierstelligen Euro Betrag.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07425 33866 beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

