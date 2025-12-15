PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Münzgeld entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit von Freitag bis Samstagmorgen öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam den Münzeinwurf einer Spielzeugbahn in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl und in der Zeit von Samstag bis Sonntagmorgen den Einwurf eines ebenfalls dort befindlichen Spielzeugbusses. Die Täter gelangten in beiden Fällen an Münzgeld aus den Automaten in noch unbekannter Höhe und verursachten geringen Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen der Spielgeräte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

