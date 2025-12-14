LPI-SHL: Simson gestohlen
Bad Salzungen (ots)
In der Nacht vom 13.12. zum 14.12. wurde in der Straße "Mittlere Teichgasse" in Bad Salzungen ein Kleinkraftrad der Marke Simson, Modell S 51, aus einer Garage entwendet. Die Simson ist in einer auffälligen lila Farbe lackiert. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695-5510 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.
