Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aggressiv um Mitternacht

Meiningen (ots)

In einer Bar in der Meininger Innenstadt kam es in der Nacht zum 14.12.2025 gegen 00:00 Uhr zu einem Streit zwischen Zwei jungen betrunkenen Männern. Dem Geschädigten wurde mit der Hand ins Gesicht geschlagen, was eine medizinische Versorgung notwendig machte. Ein Zeuge verhielt sich bei der Aufnahme der Polizei so aggressiv und uneinsichtig, dass diesem ein Platzverweis erteilt wurde. Nachdem er diesem nicht nachkam, verbrachte er die restliche Nacht in polizeilichem Gewahrsam.

