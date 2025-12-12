LPI-SHL: Im Graben gelandet

Themar (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 05.12.2025, 20:00 Uhr, bis Donnerstagvormittag in einen Garten in der Meininger Straße in Themar ein. Sie begaben sich zu einem Wohnwagen, durchwühlten diesen und entwendeten unter anderem zwei Bluetooth-Boxen. Danach brachen sie einen Schuppen auf und klauten neben einer Motorsäge auch eine Batterie und einen Wechselrichter. Ein Gesamtschaden von über 400 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

