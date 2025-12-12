PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Graben gelandet

Barchfeld (ots)

Etwa 2.500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall Donnerstagvormittag. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 19 von Barchfeld in Richtung Schwallungen. Im Bereich der Abfahrt nach Wernshausen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der BMW drehte sich um 180 Grad und blieb schließlich stehen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Unfallwagen. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 12:22

    LPI-SHL: Alkoholisiert Unfall gebaut

    Oberkatz (ots) - Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagvormittag die Landstraße von Oberkatz nach Dörrensolz. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Danach krachte der Wagen frontal gegen einen Baum. Ein Schaden von über 10.000 Euro entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen freiwilligen ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:21

    LPI-SHL: Gegen Mauer geprallt - schwer verletzt

    Herbartswind (ots) - Ein 19-jähriger befuhr Donnerstagvormittag die Strecke von Eisfeld in Richtung Herbartswind. Aus noch nicht geklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und prallte anschließend mit seinem Skoda gegen die Mauer einer Unterführung. Ein Schaden von über 15.000 Euro entstand. Der junge Autofahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Rückfragen ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:20

    LPI-SHL: Einbruch

    Themar (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 05.12.2025, 20:00 Uhr, bis Donnerstagvormittag in einen Garten in der Meininger Straße in Themar ein. Sie begaben sich zu einem Wohnwagen, durchwühlten diesen und entwendeten unter anderem zwei Bluetooth-Boxen. Danach brachen sie einen Schuppen auf und klauten neben einer Motorsäge auch eine Batterie und einen Wechselrichter. Ein Gesamtschaden von über 400 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren