LPI-SHL: Im Graben gelandet
Barchfeld (ots)
Etwa 2.500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall Donnerstagvormittag. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 19 von Barchfeld in Richtung Schwallungen. Im Bereich der Abfahrt nach Wernshausen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der BMW drehte sich um 180 Grad und blieb schließlich stehen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Unfallwagen. Der 23-Jährige blieb unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell