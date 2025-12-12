LPI-SHL: Gegen Mauer geprallt - schwer verletzt
Herbartswind (ots)
Ein 19-jähriger befuhr Donnerstagvormittag die Strecke von Eisfeld in Richtung Herbartswind. Aus noch nicht geklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und prallte anschließend mit seinem Skoda gegen die Mauer einer Unterführung. Ein Schaden von über 15.000 Euro entstand. Der junge Autofahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
