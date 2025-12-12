PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Mauer geprallt - schwer verletzt

Herbartswind (ots)

Ein 19-jähriger befuhr Donnerstagvormittag die Strecke von Eisfeld in Richtung Herbartswind. Aus noch nicht geklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und prallte anschließend mit seinem Skoda gegen die Mauer einer Unterführung. Ein Schaden von über 15.000 Euro entstand. Der junge Autofahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 12:20

    LPI-SHL: Einbruch

    Themar (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 05.12.2025, 20:00 Uhr, bis Donnerstagvormittag in einen Garten in der Meininger Straße in Themar ein. Sie begaben sich zu einem Wohnwagen, durchwühlten diesen und entwendeten unter anderem zwei Bluetooth-Boxen. Danach brachen sie einen Schuppen auf und klauten neben einer Motorsäge auch eine Batterie und einen Wechselrichter. Ein Gesamtschaden von über 400 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:17

    LPI-SHL: Einbruch in Schuppen

    Eichenberg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 01.08.2025 bis Sonntagnachmittag in einen Schuppen auf einem Grundstück in der Dorfstraße in Eichenberg ein. Anschließend entwendete er einen Holzspalter und zwei Gerüstböcke. Ein Schaden von fast 400 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tatzeit oder/und zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:16

    LPI-SHL: Ehrliche Finderin - Fehlanzeige

    Zella-Mehlis (ots) - Eine 66-jährige Frau befand sich am Donnerstag gegen 16:15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. In Gedanken versunken legte sie im Bereich der Tiefkühlabteilung ihre Geldbörse auf eine Gefriertruhe und vergaß sie letztendlich. Als sie wenig später den Verlust bemerkte, suchte sie alles ab, konnte aber ihre Brieftasche nicht mehr finden. Die Marktleitung konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren