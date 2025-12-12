LPI-SHL: Einbruch in Schuppen
Eichenberg (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 01.08.2025 bis Sonntagnachmittag in einen Schuppen auf einem Grundstück in der Dorfstraße in Eichenberg ein. Anschließend entwendete er einen Holzspalter und zwei Gerüstböcke. Ein Schaden von fast 400 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tatzeit oder/und zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0322155/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.
