LPI-SHL: Teufel Alkohol
Dorndorf (ots)
Eine 50-jährige Autofahrerin befuhr Donnerstagabend den Schulweg in Dorndorf. Sie rauschte auf der Straße geradeaus in ein geschlossenes Rolltor einer dortigen Schule. Sie selbst blieb unverletzt. Allerdings stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Teufel Alkohol im Spiel war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher, nahmen sie zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus und fertigten eine Anzeige.
