PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld gestohlen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter warfen am Mittwoch gegen 13:40 Uhr einen Holzwagen mit eingebauter Geldkassette mit Münzeinwurf-Öffnung in einem Einkaufszentrum in der Friedrich-König-Straße in Suhl um, um an das Bargeld im Inneren zu gelangen. Wie viel Geld entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter(n) oder dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0321072/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 11:53

    LPI-SHL: Nach Unfall geflüchtet

    Gellershausen (ots) - Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Transporters mit vermutlich "WI"-Kennzeichen stieß Mittwochnachmittag gegen 14:10 Uhr gegen die Hausecke eines Einfamilienhaus in der Gellerhäuser Dorfstraße in Gellershausen. Durch den Unfall wurden unter anderem die Dachrinne, das Fallrohr sowie mehrere Ziegeln beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ohne anzuhalten setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:36

    LPI-SHL: Auf der Landstraße verunfallt

    Bad Colberg (ots) - Mittwochnachmittag fuhr ein 68-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Bad Colberg und Heldburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab, wodurch erheblicher Sachschaden am Pkw und Schäden an einem Leitpfosten und einem Wasserdurchlauf entstanden. Ein Rettungswagen brachte den 68-Jährigen leicht verletzt ins Krankenhaus. Um das Auto kümmerte sich der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 08:21

    LPI-SHL: Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

    Wasungen (ots) - Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer fuhr Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 19 zwischen Wasungen und Walldorf. Er wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur, um über einen Zwischenweg wieder in Richtung Wasungen fahren zu können, übersah dabei jedoch eine neben ihm fahrende 27-jährige Autofahrerin. Es kam Zusammenstoß bei dem die Frau leicht verletzt wurde und zur Behandlung mir dem Rettungswagen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren