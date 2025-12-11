Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld gestohlen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter warfen am Mittwoch gegen 13:40 Uhr einen Holzwagen mit eingebauter Geldkassette mit Münzeinwurf-Öffnung in einem Einkaufszentrum in der Friedrich-König-Straße in Suhl um, um an das Bargeld im Inneren zu gelangen. Wie viel Geld entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter(n) oder dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0321072/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

