LPI-SHL: Auf der Landstraße verunfallt
Bad Colberg (ots)
Mittwochnachmittag fuhr ein 68-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Bad Colberg und Heldburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab, wodurch erheblicher Sachschaden am Pkw und Schäden an einem Leitpfosten und einem Wasserdurchlauf entstanden. Ein Rettungswagen brachte den 68-Jährigen leicht verletzt ins Krankenhaus. Um das Auto kümmerte sich der Abschleppdienst.
