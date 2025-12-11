PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Wasungen (ots)

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer fuhr Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 19 zwischen Wasungen und Walldorf. Er wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur, um über einen Zwischenweg wieder in Richtung Wasungen fahren zu können, übersah dabei jedoch eine neben ihm fahrende 27-jährige Autofahrerin. Es kam Zusammenstoß bei dem die Frau leicht verletzt wurde und zur Behandlung mir dem Rettungswagen in Krankenhaus kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

