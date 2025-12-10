PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Suhl (ots)

In den frühen Morgenstunden am 10.12.2025, gegen 03:40 Uhr versuchten unbekannte Täter in Hildburghausen die Haupteingangstür eines Einfamilienhauses mittels unbekannten Hebelwerkzeugs aufzubrechen. Durch die verursachten Geräusche wurden die Bewohner geweckt, sodass die Täter die Tat abbrachen und unerkannt flüchteten. An der Haustür entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

