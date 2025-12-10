LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Suhl (ots)
In den frühen Morgenstunden am 10.12.2025, gegen 03:40 Uhr versuchten unbekannte Täter in Hildburghausen die Haupteingangstür eines Einfamilienhauses mittels unbekannten Hebelwerkzeugs aufzubrechen. Durch die verursachten Geräusche wurden die Bewohner geweckt, sodass die Täter die Tat abbrachen und unerkannt flüchteten. An der Haustür entstand Sachschaden.
