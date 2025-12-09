Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Zella-Mehlis (ots)

Am 29.03.2025 um 11:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann einen Elektronik-Fachmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Er steckte unbemerkt Waren im Gesamtwert von über 1.500 Euro ein und verließ anschließend ohne zu bezahlen den Markt mit dem Diebesgut. Die Überwachungskamera fertigte Bilder von dem Täter, die nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes nun veröffentlicht werden. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zur Identität geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0086893/2025.

