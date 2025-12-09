Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Traktorfahrer nach Unfallflucht gesucht

Winne (ots)

Am 19.11.2025 überholte eine Autofahrerin ein Gespann aus Traktor und Anhänger auf der Landstraße zwischen Breitungen und Wahles (nach der "Winne-Mühle"). Beim Einscheren stieß sie gegen den Traktor, wodurch an ihrem Pkw ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Sie setzte ihre Fahrt anschließend pflichtwidrig fort, zeigte ihre Unfallflucht jedoch zwei Tage später an. Die Polizei sucht den Fahrer des Traktors oder Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben und Hinweise zu dem Gespann oder dem Fahrzeugführer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0303622/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

