Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Böschung hinabgefahren

Meiningen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags (09.12.2025) fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Richtung Walldorf kommend auf der Landsberger Straße in Meiningen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Pkw eine Böschung hinab. Das Auto drohte weiter ab und gegen ein Wohnhaus zu stürzen, konnte jedoch durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes gesichert werden. Der Fahrzeugführer konnte sich glücklicherweise selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht. Die Landsberger Straße war mehrere Stunden gesperrt.

