Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angriff auf Zigarettenautomat

Schmalkalden (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter zündeten am Dienstag (09.12.2025) gegen 01:30 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand in einem Zigarettenautomaten in der Allendestraße in Schmalkalden. Durch die Explosion wurde der Automat stark beschädigt. Da Zeugen jedoch den Knall gehört hatten und auf die Tat aufmerksam wurden, flüchteten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute. Am Zigarettenautomat entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet (weitere) Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0319144/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell