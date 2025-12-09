Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht nach Zusammenstoß beim Überholen

Wiedersbach (ots)

Ein Autofahrer fuhr Montag gegen 17:45 Uhr auf der Landstraße zwischen Hildburghausen und Wiedersbach, als er von einem bislang unbekannten Autofahrer mit einem blauen Audi mit "HBN"-Kennzeichen überholt wurde. Während des Überholvorgangs kam es zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen, wodurch Sachschaden entstand. Ohne anzuhalten, setzte der Audifahrer seine Fahrt pflichtwidrig fort. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem blauen Audi nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0318980/2025 entgegen.

