Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 27-Jähriger wird gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 24. November 2025 um 10:15 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) einen 27-jährigen Mann. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft Kleve per Vollstreckungshaftbefehl nach dem Deutschen suchte. Demnach hatte das Amtsgericht Kleve bereits im Juli 2021 gegen ihn wegen des Erschleichens von Leistungen in zwölf Fällen einen Strafbefehl erlassen und ihn zu einer Geldstrafe von 2100 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen verurteilt. Da der Gesuchte weder den offenen Betrag beglich noch sich dem Strafantritt stellte, erließ die benannte Staatsanwaltschaft vor wenigen Tagen den Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und zunächst mit zur Dienststelle. Da er den haftabwendenden Betrag nicht zahlen konnte, erfolgte die Verbringung des Verurteilten in eine Justizvollzugsanstalt. Abschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

