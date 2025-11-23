PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Untersuchungshaftbefehl vollstreckt: Bundespolizei fasst 47-Jährigen in Magdeburg

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 21. November 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 11:40 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Der 47-Jährige wies sich ordnungsgemäß aus, sodass seine Identität eindeutig festgestellt werden konnte. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Tiergarten im November dieses Jahres einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Georgier erlassen hatte. Hintergrund ist ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen in sechs Fällen. Da der Gesuchte über keinen festen Wohnsitz verfügt und das Gericht von einer erhöhten Fluchtgefahr ausgeht, wurde er zur Untersuchungshaft ausgeschrieben. Die Beamten brachten ihn daraufhin zunächst in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Im weiteren Verlauf wurde der Mann festgenommen und in den Nachmittagsstunden dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Die ausschreibende Behörde erhielt im Anschluss eine Mitteilung über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

