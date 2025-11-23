PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: 34-Jähriger kann 1000 Euro nicht zahlen und muss ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 21. November 2025 um 02:35 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofs einen 34-jährigen Mann. Nach erfolgter Identitätsüberprüfung ergab der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem der Polizei einen gegen ihn vorliegenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vom November 2025. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Tiergarten wegen Beleidigung bereits im August letzten Jahres zu einer Geldstrafe von 1000 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen per Strafbefehl verurteilt. Da der Mann die auferlegte Geldstrafe bisher nicht zahlte und sich auch nicht dem Strafantritt stellte, erging der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg. Da er den haftabwendenden Betrag nicht zahlen konnte, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben, wo er nun eine zehntägige Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat. Abschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

