PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 62-Jähriger benimmt sich im Zug völlig daneben und erhält gleich sechs Anzeigen

Stendal (ots)

Am Dienstag, den 18. November 2025 um Mitternacht, bat die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um Unterstützung bei einer aggressiven Person im Intercity-Express von Berlin Ost-Bahnhof nach Stendal Hauptbahnhof. Der 62-Jährige soll durchweg das Zugpersonal und andere Reisende bedroht und beleidigt haben. Außerdem verunreinigte er das Abteil durch Verschütten von Lebensmitteln und Rauchen auf der Zugtoilette. Anweisungen des Zugpersonals sich zu beruhigen und die Fahrgäste nicht zu belästigen kam der Deutsche nicht nach. Eine informierte Streife des Bundespolizeireviers Stendal erwartete den einfahrenden Zug um 00:23 Uhr am Bahnsteig, befragte die Zeugen und begab sich zu der verunreinigten Sitzgruppe, in welcher der Beschuldigte wartete. Aufforderungen den Zug zu verlassen kam der, nicht im Besitz einer Fahrkarte befindliche, Mann erst nach mehrmaliger Wiederholung und Androhung der Durchsetzung mittels Zwangs widerwillig nach. Ein Identitätspapier konnte er ebenfalls nicht vorweisen und wurde durch die Einsatzkräfte zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen. Bei der Durchsuchung konnte ein polizeiliches Dokument vom Berliner Hauptbahnhof aufgefunden werden, welches erst am Vortag aufgrund einer Leistungserschleichung ausgestellt wurde. Damit war eine Identitätsfeststellung zweifelsfrei möglich. Der Abgleich mit dem Fahndungssystem der Polizei ergab, dass mehrere Behörden nach dem Aufenthaltsort des Mannes ohne festen Wohnsitz suchten. Nach erfolgter Belehrung und einem freiwilligem Atemalkoholtest, mit einem Wert von 1,36 Promille, fertigten die Bundespolizisten sechs weitere Anzeigen gegen den Rentner. Er muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung, Hausfriedensbruch und Erschleichens von Leistungen strafrechtlich verantworten. Außerdem erhielt er Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen unbefugten Rauchens in öffentlichen Verkehrsmitteln und Verunreinigung von Bahnanlagen. Die ausschreibenden Behörden wurden über den aktuellen Aufenthaltsort informiert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Bundespolizei stellt Mann, der mit Sicherungshaftbefehl gesucht wird

    Bitterfeld-Wolfen (ots) - Am Dienstag, den 18. November 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 08:35 Uhr auf dem Bahnhof Bitterfeld einen 45-jährigen Mann. Die anschließende Überprüfung seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei ergab einen Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) vom November 2025. Bereits im Dezember 2023 ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl nach Kontrolle im Intercity-Express

    Stendal (ots) - Am Dienstag, den 18. November 2025, wurde das Bundespolizeirevier Stendal am Nachmittag über einen auffälligen Reisenden informiert. Der Mann nutzte einen Intercity-Express auf der Strecke von Berlin nach Stendal, ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Mit Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Stendal kontrollierten Einsatzkräfte der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:07

    BPOLI MD: Reisende belästigt - 37-Jähriger leistet Widerstand am Hauptbahnhof

    Halle (Saale) (ots) - Am Samstag, den 15. November 2025, wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) in den Nachmittagsstunden über eine Belästigung in einer S-Bahn auf der Strecke von Leipzig nach Halle (Saale) informiert. Eine Reisende gab an, dass ein Mann sie durch anzügliche Bewegungen und aufdringliche Blicke belästigt habe. Zudem beleidigte der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren