PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 31-Jähriger im Hauptbahnhof festgenommen - Bekannte zahlt offenen Betrag

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 22. November 2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in den frühen Abendstunden einen 31-Jährigen im Hauptbahnhof Halle (Saale). Vor Ort konnte seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Die Überprüfung seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab dabei, dass die Staatsanwaltschaft München II per Vollstreckungshaftbefehl nach dem Deutschen suchte. Grundlage war ein Strafbefehl des Amtsgerichts Miesbach aus Juli des vergangenen Jahres. Der Gesuchte war wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 600 Euro beziehungsweise zu 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da der Mann weder den offenen Betrag beglich noch sich dem Strafantritt stellte, erließ die benannte Staatsanwaltschaft den Haftbefehl. Nur die Begleichung des haftabwendenden Betrages von 240 Euro konnte die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden. Eine Bekannte des 31-Jährigen zahlte den offenen Betrag bei der Bundespolizei in Dessau-Roßlau ein, sodass der Deutsche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden konnte. Abschließend wurde die ausschreibende Behörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Bundespolizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich an "Crime-Prevention-Week"

    Magdeburg (ots) - Vom 17. November bis zum 23. November 2025 fand eine gemeinsam koordinierte Aktion der europäischen Bahn- und Transport-Polizeien im Rahmen des Netzwerkes "RAILPOL" statt. Am 19. November 2025, ab 06:00 Uhr, beteiligte sich die Bundespolizeiinspektion Magdeburg, welche für die bahnpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung im gesamten Bundesland ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Untersuchungshaftbefehl vollstreckt: Bundespolizei fasst 47-Jährigen in Magdeburg

    Magdeburg (ots) - Am Freitag, den 21. November 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 11:40 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Der 47-Jährige wies sich ordnungsgemäß aus, sodass seine Identität eindeutig festgestellt werden konnte. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte sich ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Haftbefehl: 34-Jähriger kann 1000 Euro nicht zahlen und muss ins Gefängnis

    Magdeburg (ots) - Am Freitag, den 21. November 2025 um 02:35 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofs einen 34-jährigen Mann. Nach erfolgter Identitätsüberprüfung ergab der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem der Polizei einen gegen ihn vorliegenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren