Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fünf Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Suhl (ots)

Ein 74-jähriger Skoda-Fahrer ordnete sich Montagvormittag an der Viadukt-Kreuzung auf der Linksabbiegerspur der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl ein, welche in die Friedrich-König-Straße führt. Der Mann entschloss sich dann doch geradeaus weiterzufahren und übersah beim Fahrspurwechsel einen bereits dort fahrenden Mitsubishi. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenprall verlor der 54-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß noch gegen insgesamt drei weitere Autos, die teilweise verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich hielten. Vier der fünf unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 22.500 Euro. Zwei Personen erlitten durch den Unfall Verletzungen und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus - eine 46-Jährige wurde schwer und eine 71-Jährige leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

