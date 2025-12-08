PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Dorndorf (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in einen Lebensmittelmarkt in der Vachaer Straße in Dorndorf einzubrechen. Ohne in den Markt zu gelangen brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, Tatfahrzeugen oder der genauen Tatzeit geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0318059/2025.

