LPI-SHL: Positiver Vortest
Suhl (ots)
Am späten Sonntagabend führten Suhler Polizisten eine Verkehrskontrolle in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Suhl durch. Ein mit dem 34-jährige Autofahrer durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 34-Jährigen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell