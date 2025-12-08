Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch und versuchter Einbruch - Zusammenhang wird geprüft

Suhl/Zella-Mehlis (ots)

Auf frischer Tat ertappt haben Beamte der Suhler Polizei einen Einbrecher Montagnacht. Er brach in einen Lebensmittelmarkt in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl ein und löste dabei den Alarm aus. Der Mann packte Waren ein und deponierte sie zum Abtransport, doch in der Zwischenzeit waren die Polizisten vor Ort und fanden ihn versteckt hinter einem Kühlregal. Wegen Einbruchsdiebstahl muss sich der 33-Jährige nun verantworten. Zudem versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher am späten Sonntagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis einzubrechen. Die Alarmanlage löste jedoch aus und der Täter verschwand unerkannt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0317951/2025 bei der Polizei zu melden.

