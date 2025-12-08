PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Schlangenlinien mit dem Fahrrad

Suhl (ots)

Sonntagmittag bemerkten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 34-jährigen Radfahrer, der in Schlangenlinien auf dem Gehweg in der Friedrich-König-Straße in Suhl fuhr und teilweise in den Gegenverkehr geriet. Sie kontrollierten den Mann und stellten fest, dass er sowohl unter dem Einfluss von Alkohol, als auch Betäubungsmitteln stand. Aufgrund der gezeigten Ausfallerscheinungen folgten eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Aufnahme einer Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

