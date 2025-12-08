LPI-SHL: In Schlangenlinien mit dem Fahrrad
Suhl (ots)
Sonntagmittag bemerkten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 34-jährigen Radfahrer, der in Schlangenlinien auf dem Gehweg in der Friedrich-König-Straße in Suhl fuhr und teilweise in den Gegenverkehr geriet. Sie kontrollierten den Mann und stellten fest, dass er sowohl unter dem Einfluss von Alkohol, als auch Betäubungsmitteln stand. Aufgrund der gezeigten Ausfallerscheinungen folgten eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Aufnahme einer Anzeige.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell