LPI-SHL: Fahrerlaubnis: negativ, Drogenvortest: positiv

Suhl/Zella-Mehlis (ots) - Auf frischer Tat ertappt haben Beamte der Suhler Polizei einen Einbrecher Montagnacht. Er brach in einen Lebensmittelmarkt in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl ein und löste dabei den Alarm aus. Der Mann packte Waren ein und deponierte sie zum Abtransport, doch in der Zwischenzeit waren die Polizisten vor Ort und fanden ihn versteckt hinter ...

mehr