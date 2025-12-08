LPI-SHL: Fahrerlaubnis: negativ, Drogenvortest: positiv
Suhl (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Sonntagabend einen 20-jährigen Autofahrer in Suhl. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Tasche fanden die Polizisten zudem ein Einhandmesser und stellten es sicher. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus und der Untersagung der Weiterfahrt bearbeiten die Polizeibeamten jetzt die Anzeigen.
