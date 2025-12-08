Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Leimbach (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in einem Lebensmittelmarkt in der Salzunger Straße in Leimbach zu schaffen. Mit brachialer Gewalt verschafften sie sich Zutritt zum Inneren des Marktes. Dort angelangt hatten sie es zum einen auf Zigaretten und zum anderen auf die Tageseinnahmen abgesehen. Sie öffneten den Tresor und entwendeten den gesamten Inhalt. Neben diesem Schaden im fünfstelligen Bereich entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro im und am Supermarkt selbst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0318162/2025.

