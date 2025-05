Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw kommt bei Nässe von der L 262 ab und überschlägt sich

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 18.05.2025 gegen 22:10 Uhr ereignete sich auf der L262 zwischen dem Einmündungsbereich der K22 und der Ortschaft Groß Ernsthof ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 49-jährige kosovarische Fahrzeugführer eines PKW Mercedes-Benz die L262 aus Wolgast kommend in Richtung Groß Ernsthof. In Höhe des Einmündungsbereiches der K22/ L262 geriet der Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn in der Rechtskurve ins Schleudern. Daraufhin kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zusätzlich noch der 28-jährige kosovarische Beifahrer sowie die 27 & 24-jährigen nordmazedonischen Mitinsassen im Fahrzeug. Der Fahrzeugführer und der Beifahrer wurden durch den Unfall leichtverletzt und vor Ort im Rettungswagen behandelt. Eine stationäre Aufnahme war nicht erforderlich. Durch die Kollision war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.500,-EUR. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

