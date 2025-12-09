PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmuck entwendet

Suhl (ots)

Vermutlich im Zeitraum vom 20.11.2025 bis 24.11.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Auenstraße in Suhl und entwendeten daraus Schmuck in noch unbekanntem Wert. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0318385/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

