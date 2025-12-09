PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verfolgungsfahrt über die Thüringer Landesgrenzen hinaus

Eisfeld (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen wollten Montagabend einen Autofahrer in Eisfeld kontrollieren. Der Mann ignorierte jedoch die Anweisungen, beschleunigte seinen Pkw und fuhr mittig zwischen beiden Fahrspuren in Richtung Autobahn. Dabei erreichte er innerorts teilweise Geschwindigkeiten von fast 100 km/h. Anfänglich raste der Autofahrer mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit über die A73 in Fahrtrichtung Nürnberg und wechselte wenig später ständig sein Tempo. Polizeibeamte der Bayerischen Polizei wurden zur Unterstützung angefordert. Sie verfolgten zusammen mit den Hildburghäuser Polizisten mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn das flüchtige Fahrzeug auf der Autobahn und versuchten den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Es gelang den Beamten, vor allem Dank zusätzlicher Streifenwagen der Bayerischen Polizei, den Pkw abzubremsen und nachdem der Flüchtige auf einen Rastplatz gefahren war, ein erneutes Auffahren auf die Autobahn zu verhindern. Der Autofahrer stoppte, schaltete jedoch weder seinen Motor aus noch kam er der Aufforderung, aus seinem Pkw auszusteigen nach. Nur mit Zwang konnte er schließlich aus dem Wagen geholt werden. Er leistete dabei und auch im Nachhinein Widerstand. In seinem Auto fanden die Polizeibeamten griffbereit mehrere Messer und ein Beil. Auch der 64-Jährige selbst trug zwei Messer an seinem Körper bei sich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte die Beschlagnahme des Führerscheins sowie des Autos. Der 64-Jährige wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

