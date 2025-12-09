Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kabel entwendet

Schmalkalden (ots)

In der Zeit vom 01.12.2025 bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam mehrere Kabelstücke von einem umzäunten Grundstück in der Straße "Hinter der Stadt" in Schmalkalden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Kabelstücke geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0318633/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

