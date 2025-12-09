PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Mit dem Auto erfasst"

Springstille (ots)

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Unfall am Freitag, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde, nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verhalten der Unfallbeteiligten oder weiterer anwesender Personen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0316082/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

