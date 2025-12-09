PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendlichen bedroht und beraubt - Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Freitag gegen 17:50 Uhr befand sich ein 15-Jähriger an der Bushaltestelle (auf Höhe des Bahnhofsgebäudes) in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Aus einer Gruppe von insgesamt etwa zehn Personen bedrohten ihn vier teilweise bislang unbekannte Jugendliche und nahmen ihm seinen Geldbeutel, den Gürtel und 15 Euro Bargeld weg. Einer der Unbekannten schlug ihn zudem mit der Faust gegen den Kopf, wodurch der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend Zeugen, die den Vorfall an der Bushaltestelle beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0317333/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

