LPI-SHL: Diebstahl von Werkzeug
Rohr (ots)
Im Zeitraum vom 05.12.2025, 13.30 Uhr bis 08.12.2025, 11:00 Uhr wurde auf dem Gelände des BTZ Rohr in eine Halle eingedrungen und Werkzeug im Wert von ca. 1000,00 Euro entwendet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wendet sich an die PI Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693-5910.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell