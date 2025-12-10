LPI-SHL: Diebstahl von Werkzeug

Bad Salzungen (ots) - Freitag gegen 17:50 Uhr befand sich ein 15-Jähriger an der Bushaltestelle (auf Höhe des Bahnhofsgebäudes) in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Aus einer Gruppe von insgesamt etwa zehn Personen bedrohten ihn vier teilweise bislang unbekannte Jugendliche und nahmen ihm seinen Geldbeutel, den Gürtel und 15 Euro Bargeld weg. Einer der Unbekannten schlug ihn zudem mit der Faust gegen den Kopf, ...

mehr