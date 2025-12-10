PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Werkzeug

Rohr (ots)

Im Zeitraum vom 05.12.2025, 13.30 Uhr bis 08.12.2025, 11:00 Uhr wurde auf dem Gelände des BTZ Rohr in eine Halle eingedrungen und Werkzeug im Wert von ca. 1000,00 Euro entwendet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wendet sich an die PI Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693-5910.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
  • 09.12.2025 – 14:16

    LPI-SHL: Jugendlichen bedroht und beraubt - Zeugen gesucht

    Bad Salzungen (ots) - Freitag gegen 17:50 Uhr befand sich ein 15-Jähriger an der Bushaltestelle (auf Höhe des Bahnhofsgebäudes) in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Aus einer Gruppe von insgesamt etwa zehn Personen bedrohten ihn vier teilweise bislang unbekannte Jugendliche und nahmen ihm seinen Geldbeutel, den Gürtel und 15 Euro Bargeld weg. Einer der Unbekannten schlug ihn zudem mit der Faust gegen den Kopf, ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:47

    LPI-SHL: Traktorfahrer nach Unfallflucht gesucht

    Winne (ots) - Am 19.11.2025 überholte eine Autofahrerin ein Gespann aus Traktor und Anhänger auf der Landstraße zwischen Breitungen und Wahles (nach der "Winne-Mühle"). Beim Einscheren stieß sie gegen den Traktor, wodurch an ihrem Pkw ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Sie setzte ihre Fahrt anschließend pflichtwidrig fort, zeigte ihre Unfallflucht jedoch zwei Tage später an. Die Polizei sucht den ...

    mehr
