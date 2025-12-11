Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Werkstatt

Suhl (ots)

Mittwochnachmittag brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Büchsenmacher-Werkstatt in der Suhler Straße in Goldlauter-Heidersbach. Das Feuer breitete sich schnell über den Werkstatt- in den Wohnbereich des Hauses aus. Ein 58-jähriger Mann konnte das Gebäude zum Glück rechtzeitig verlassen, musste jedoch aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung im Rettungswagen behandelt werden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden am Haus wird derzeit auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

