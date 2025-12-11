Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall geflüchtet

Gellershausen (ots)

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Transporters mit vermutlich "WI"-Kennzeichen stieß Mittwochnachmittag gegen 14:10 Uhr gegen die Hausecke eines Einfamilienhaus in der Gellerhäuser Dorfstraße in Gellershausen. Durch den Unfall wurden unter anderem die Dachrinne, das Fallrohr sowie mehrere Ziegeln beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ohne anzuhalten setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen der Unfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0321315/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

